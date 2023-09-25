الأسطل: وزير الأوقاف سيُعلن اليوم أو غداً عن موعد أول رحلة عمرة من غزة والتسعيرة النهائية

فلسطين اليوم

أعلن محمد الأسطل مدير شركات الحج والعمرة في قطاع غزة اليوم الاثنين 25/9/2023 ، ان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري سيعلن اليوم أو غداً عن التسعيرة النهائية وموعد مغادرة أول دفعة للمعتمرين من قطاع غزة للديار الحجازية .

وقال الأسطل خلال تصريحات لـ"إذاعة القدس" وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه تم التعاقد على مغادرة رحلة عمرة كل أسبوعين يواقع 612 مواطناً ، على أن يتم مغادرتهم من مطار القاهرة ، كون ان التجهيزات بمطار العريش لم تكتمل بعد.

وأكد الأسطل ان تسعيرة العمرة ستكون أقل من العام الماضي ، بعد التخفيض في بعض الأمور ، موضحاً الى ان تم تخفيض سعر التأشيرة من 175 الى 145 .

وأوضح ان الشركات تم تأهيلها واتمت الاستعدادات ونسقت مع الشركات السعودية ، مشيراً الى ان الشركات التي تم تأهيلها 72 شركة من أصل 76 شركة.