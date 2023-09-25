فلسطين اليوم

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%، 5 أيام وينتهي شهر سبتمبر الجاري، ويبدأ شهر أكتوبر، إذ في هذه الأوقات يبدأ موظفو السلطة الفلسطينية في التساؤل عن، نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%، فهم يأملون أن تصل نسبة رواتبهم إلى 100% دون أي خصومات إضافة إلى صرف جزء من مستحقاتهم المتراكمة على الحكومة، لكن كل ذلك لن يحصل إلا بقرار من وزارة المالية.

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%، قررت وزارة المالية في حكومة محمد اشتية صرف رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي بنسبة 90% لأول مرة منذ سنوات، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة، ما يدعو فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لمتابعة مستجدات نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%.

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%، بدأ أزمة موظفي السلطة الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة منذ عام 2017، بعدما أقدمت حكومة رامي الحمدالله باقتطاع ما نسبته 30% من اجمالي راتب الموظفين في قطع غزة، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وأخذت الأزمة بالتصاعد حتى وصلت إلى هذه الفترة، لكن يأمل الموظفون أن تصرف رواتبهم كاملة حتى يتمكنوا من تدبير أمور منازلهم.

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%، حتى نهاية تحرير هذه المقالة، لم تُعلن وزارة المالية في حكومة اشتية عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر سبتمبر 2023، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية صرفها كنسبة الشهر الماضي 90% وبحد أدنى 2000 شيكل دون صرف أي نسبة من المتأخرات، نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 9 سبتمبر الجديد بعد نسبة الـ 90%.