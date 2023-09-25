فلسطين اليوم



حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 في لبنان على استقراره مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الاثنين 25 سبتمبر 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي ذلك في وقت زاد فيه التوقعات حول مستقبل الليرة اللبنانية مع تحرير سعر الصرف، ويسعى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لخفض سعر الدولار.

الدولار في السوق السوداء بلبنان اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

جدير بالذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

الدولار في السوق السوداء بلبنان اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقراراً صباح تعاملات اليوم في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,750 ليرة للشراء، و 89,450 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

الدولار في السوق السوداء بلبنان اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

وفي قت سابق، أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي السابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.