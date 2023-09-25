حماس تُحذر الاحتلال من محاولات اشعال حرب دينية في المنطقة

فلسطين اليوم

حذّر القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان، اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، من محاولات الاحتلال الصهيوني بإشعال حرب دينية في المنطقة واستغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني للعبادة وصولًا إلى هدمه وإقامة ما يسمى بـ "هيكل سليمان" على أنقاضه.

ودعا القيادي رضوان في تصريح صحفي، الأهالي في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه إفشالا للمخططات التلمودية الصهيونية.

كما دعا الأهالي إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعًا عن القدس والأقصى.