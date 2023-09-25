٦٤ شهيداً فلسطينياً جراء إعصار ليبيا

فلسطين اليوم

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023: إن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الاعصار الذي ضرب شرق ليبيا بلغ حتى اللحظة ٦٤ شهيداً، بالإضافة لما يزيد عن ١٠ مواطنين لا زالوا في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم، وما يزيد على ١٦١ أسرة في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة.

وأوضح السفير الديك، أن اللجان الميدانية المكلفة تقوم بحصر وعمل كشوف بتلك العائلات المنكوبة، وتتحقق من مدى الضرر الذي لحق بكل منها لتحديد أوجه المساعدات المطلوبة لإغاثتهم.

وأضاف: "تتابع الوزارة وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة التي ضربها الاعصار في ليبيا للوقوف على حجم معاناتها والضرر الكبير الذي حل بها، ولهذا الغرض أشرفت الوزارة على تشكيل لجان متخصصة لحصر الكارثة بشكل ميداني خاصة في مدينة درنة المنكوبة".

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي لأسر وذوي الشهداء، وتتمنى العثور على المفقودين أحياء، علماً بأن السلطات الليبية المختصة أعلنت المنطقة المنكوبة مغلقة في ظل تضاؤل الفرص بالعثور على ناجين فيها.