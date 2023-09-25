إسقاط طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود

فلسطين اليوم

أسقطت وحدات الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاثنين، 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك.

وأحبطت القوات الروسية، هجمات وصفتها بـ"الارهابية" باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا.

واعترضت الدفاعات الجوية، صباح اليوم، مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعة كورسك، ودمرت اثنتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وأمس الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية، عددًا من المسيرات الأوكرانية فوق كورسك وبيلغورود.