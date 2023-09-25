لليوم الثاني على التوالي: عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

لليوم الثاني على التوالي ، يواصل عشرات المستوطنين صباح اليوم الأثنين 25/9/2023 ، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وأعاقت قوات الاحتلال دخول المواطنين لساحات الحرم، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، احتفالا بما يسمى "يوم الغفران"، وشددت من اجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة

ودعت جماعات "الهيكل" المزعوم، لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وقد أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، منذ صباح يوم أمس الاحد وحتى مساء اليوم الأثنين.

وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى عشية "يوم الغفران".