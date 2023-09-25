ظهور الحوت "بهلول" على سواحل مصر.. تعرف عليه

فلسطين اليوم

سجّل غواصون مصريون مشاهد جديدة لظهور سمكة قرش الحوت عملاقة، أطلق عليها عدد من وسائل الإعلام المصرية لقب "بهلول"، في مشهد نادر وجميل.

ووثّق عدد من الغواصين بكاميراتهم المشهد جنوبي محافظة البحر الأحمر، وتحديداً في مدينة مرسي علم.

واعتبرت وسائل إعلام مصرية أن ظهور الحوت من جديد هو بمثابة "فرصة جيدة للتسويق السياحي... ويمثل جذبا سياحيا كبيرا، ويحظى باهتمام وشغف السياح والغواصين باعتباره أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض".

وقال مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، حسن الطيب، إنه على الرغم من تصنيف القرش الحوتي ضمن فئة مملكة القروش، إلا أن هذا المخلوق ليس من المفترسات ولا يمتلك أسنان، وهو يتغذى على الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياه غنية بها وفلترتها من المياه.

وبيّن الطيب أن هذا المخلوق الفريد يرصد عادة بشكل مستمر "فى مناطق جزيرة الأخوين، وما بين جبال الجفتون الصغير والكبير، ومنطقة الفانوس والفنستون". وفق موقع "مصراوي".