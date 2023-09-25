رغم مساعي التطبيع.. لابيد يصدم السعودية بشأن تخصيب اليورانيوم

فلسطين اليوم

أكد زعيم المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، دعمه لعقد اتفاق تطبيع مع السعودية، لكنه دعا إلى عدم السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم.

وقال لابيد: إنه يؤيد إبرام اتفاق تطبيع بين "إسرائيل" والسعودية، مشيراً إلى أنه قد بدأ هذا المسار سابقًا.

ورأى أنه "يجب عدم السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم"، لأن ذلك "يشكل خطراً على إسرائيل"، وسيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط حيث سترغب تركيا ومصر بعد ذلك في الدخول في عملية التخصيب النووي.

وفي وقت سابق، كشف موقع "إكسيوس" الأمريكي عن طلب مجموعة من الخبراء والمسؤولين السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم السماح للسعودية بامتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم على أراضيها كجزء من صفقة التطبيع مع الاحتلال.

وذكر الموقع، أن المجموعة تضم أكثر من عشرين خبيراً في المجال النووي وفي شؤون الشرق الأوسط، أكدوا فيها دعمهم للتطبيع، لكنهم يعتقدون أن المملكة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية السلمية.

وتشترط السعودية مقابل تطبيع العلاقات مع الاحتلال، الحصول على برنامج نووي من بين عدة مطالب أخرى من الولايات المتحدة، من بينها توقيع معاهدة دفاعية واسعة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن واشنطن تبحث مع الرياض شروط معاهدة دفاع مشترك شبيهة بالاتفاقيات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وتسعى إدارة بايدن لإنجاز اتفاق التطبيع بين السعودية والاحتلال قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، أواخر 2024.