هل حدث تغيير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023؟

فلسطين اليوم

لم يحدث أي تغيير على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، إذ استقر وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل