هل حدث تغيير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023؟

الساعة 06:09 ص|25 سبتمبر 2023
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

لم يحدث أي تغيير على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، إذ استقر وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.05 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

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