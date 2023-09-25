تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.