تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين

الساعة 06:02 ص|25 سبتمبر 2023
تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين
تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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