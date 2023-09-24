فلسطين اليوم

هل استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 25-9-2023؟، لوحظ مؤخراً زيادة نسبة البحث من قبل المتابعين عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ولا سيما "جوجل" وخاصة من التجار والمقلبين على الزواج كونه يهمهم للتعرف على التغيرات على أسعار الذهب.

استقرار على الذهب

شهدت أسعار الذهب في سوريا استقرارا، اليوم الإثنين 25-9-2023، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات

هل استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 25-9-2023؟

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين في سوريا بأسعار الذهب وكافة التحديثات والتغيرات التي تطرأ عليها كي يظل المتابعين على اطلاع دائم على أسعار الذهب.





وجاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 25-9-2023، كما يلي:

هل استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 25-9-2023؟

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 799,803 ليرة (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 699,844 ليرة (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 599,862 ليرة (46.44 دولار).





هل استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 25-9-2023؟

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,873,863 ليرة (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 799,802,673 ليرة ( 61,923 دولار).