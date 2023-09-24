استشهاد شاب متأثراً بإصابته بانفجار شرق غزة قبل أيام

فلسطين اليوم

استُشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد 25-9-2023، متأثراً بإصابته في الانفجار الذي وقع بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة قبل عدة أيام.

وقالت مصادر طبية: "إنه تم استشهاد الشاب مجدي غباين متأثراً بإصابته التي أصيب بها جراء الانفجار الذي وقع شرق غزة قبل أيام".

وبدورها، ذكرت مصادر محلية، استشهاد المواطن/ مجدي ايهاب غباين 18 عام متأثرا بإصابته بانفجار شرق ملكه بتاريخ 13/9/2023.

جدير ذكره أنه باستشهاد الشاب غباين يرتفع عدد الشهداء في الانفجار الذي وقع شرق ملكة قبل أسبوع إلى 6 شهداء.