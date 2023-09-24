فلسطين اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في مصر كونها من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة منهم وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

ثبات الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 25-9-2023 ثبات متواصل على مدار تداولات سوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين في الدول العربية بكافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب، وخصوصاً في مصر كونها من الموضوعات التي تهمهم ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية وخاصة "جوجل".

وجاء أسعار بيع الذهب في مصر اليوم الإثنين 25-9-2023





أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 على مدار تعاملات اليوم بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2525 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته خلال التداولات ليبلغ 2210 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا في مصر ثبات بنهاية اليوم عند 1894 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023





سعر الجنيه الذهب

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد واصل مستوياته ايضا بسوق الصاغة ليبلغ نحو 17760 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر كيلو الذهب

لم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 وجاء عند حوالي 2.525 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.