فلسطين اليوم

استقرار أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، استحوذت في الساعات الأخيرة أسعار الذهب في العراق على أهمية عدد كبير من الناس ولاسيما من التجار والمقلبين على الزواج الذين يبحثون عن أسعارها باستمرار.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين في العراق بكافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب، كونها من الموضوعات التي تهمهم بدرجة كبيرة.

استقرار أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

استقرار الذهب في العراق اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 25-9-2023 في العراق، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات فى ختام تعاملات الجمعة.

وجاءت أسعار بيع الذهب في العراق، وفقاً لآخر التحديثات في الأسواق، كما يلي:

استقرار أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,032 دينار (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,905 دينار (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,775 دينار (46.44 دولار).



استقرار أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,520,102 دينار (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,032,215 دينار ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالمياً

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملاتها، الجمعة، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تفهم المستثمرين للموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.