ماذا علق عضو بلدية الخليل "فرّاح" على محاولة اغتياله؟

فلسطين اليوم

طالب عضو مجلس بلدية الخليل الأسير المحرر عبد الكريم فرّاح، مساء اليوم الأحد، عقب محاولة اغتياله إلى محاسبة الجناة والعابثين بأمن المجتمع الفلسطيني.

وقال فرّاح في تصريحات له: "إذا كانوا يعتقدون أنه برصاصهم الجبان يمكن أن أتراجع قيد أنملة واحدة فهم واهمون".

وأضاف: "دعوت إلى الوحدة الوطنية واليوم دفعت ثمنها، وحرقتي على مدينة الخليل والعابثين اليوم كثر، ويجب على مسؤولي العائلات أن يقفوا أمام هذا الفلتان الأمني".

وشدد عضو المجلس البلدي المحرر فراح على أن الخليل فيها خزان وقود لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال فراح: "روحي فداءً للوطن، وليست أغلى من الشهداء والشباب الثائر الذين يضحون بأنفسهم في سبيل دحر الاحتلال وتحرير فلسطين".

ودعا حركة فتح للوقوف عند مسؤولياتها أمام هذه الأحداث المؤسفة، مؤكداً على ضرورة الوحد الوطنية والتوحد خلف برنامج المقاومة.

وكان قد أطلق مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد، النار صوب عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فرّاح، وذلك ضمن مسلسل الفلتان الأمني المستمر في المحافظة.