نقابة المحامين تقرر تعليق عملها غداً أمام المحاكم والنيابات بالخليل

فلسطين اليوم

قررت نقابة المحامين في مدينة الخليل، مساء اليوم الأحد، تعليق العمل يوم غد أمام كل المحاكم والنيابات المحافظة؛ تنديداً بالاعتداء الجبان والآثم على الزميل عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدي الخليل.

وقالت نقابة المحامين في تصريح لها: قررنا تعليق العمل يوم غد أمام كل المحاكم والنيابات بمحافظة الخليل، وتنظيم وقفة أمام محكمة بداية الخليل ظهراً؛ تنديداً بالاعتداء الجبان والآثم على الزميل عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدي الخليل".

وأضافت: "هذا الاعتداء وما سبقه ينذر بتقويض السلم الأهلي، وندعو لسرعة توقيف المعتدين ومحاكمتهم ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة الناس والمختلف عن البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة".

كما استنكرت النقابة بأشد عبارات الادانة والشجب الاعتداء الآثم والجبان الذي تعرض له الزميل عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدي الخليل مساء هذا اليوم الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٣ ، والذي أدى الى اصابته برصاصات غادرة كادت تودي بحياته وتبعها حرق لمركبته.

وأشارت إلى أنه يأتي هذا الاعتداء في ظل حالة من الفلتان الامني التي تنذر بتقويض السلم الاهلي في محافظة الخليل، اذ بدأت بسلسلة من الاعتداءات على المجلس البلدي وأعضاءه وأثارت الهلع بين المواطنين.

وقالت النقابة: "وإذ يتمنى مجلس النقابة السلامة للزميل المصاب فان المجلس يتوجه إلى جهات انفاذ القانون لسرعة ملاحقة وتوقيف المعتدين وتقديمهم للمحاكمة ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة الناس ويغير البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة".