مزهر: لا خيار إلا بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين اليوم

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، مساء اليوم الأحد، أننا أمام خطر كبير جداً يتهدد القضية الفلسطينية وعلينا تصعيد المقاومة لمواجهة الاحتلال.

وقال مزهر في حديث لقناة الميادين: لا خيار أمام القوى الفلسطينية إلا بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية. موضحاً أن مسار التسوية لم يجلب لشعبنا إلا الخيبات والانكسارات".

وتابع مزهر: المقاومون بحاجة لمظلة في مواجهة العدوانية "الإسرائيلية" وسياسة الاغتيالات".

وأشار إلى أن اللقاء الذي عُقد اليوم بين قادة حركتي حماس والجهاد والشعبية، جاء في توقيتٍ مهم، حيث تسعى حكومة الاحتلال لمواصلة الاستيطان والانتهاكات بحق المقدسات الفلسطينية.

وشدد مزهر على ضرورة وأهمية كبيرة لوحدة المقاومين في الميدان؛ حتى لا نعطي فرصة للاستفراد بأي فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال: "إن الضفة المحتلة هي محور وساحة الاشتباك الرئيسية مع العدو الصهيوني".

وأضاف مزهر: "تصاعد المقاومة واتخاذ قرار من قوى أساسية بتصعيدها في وجه الإجرام الصهيوني، له أهمية بالغة، ونحن مع تصعيد المقاومة باعتبارنا أمام حالة اشتباكٍ مع العدو الذي يحتل أرضنا".

وتابع: "الوحدة الميدانية مهمة، وتجميع عناصر القوة ومضاعفتها أمر مهم في مواجهة الاحتلال، وهذه مهمة استراتيجية لدى الجبهة الشعبية".