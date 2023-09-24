كيف ستكون حالة الطقس غداً؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، مساء اليوم الأحد 24-9-2023، أن يكون الطقس غداً الإثنبن صافياً بوجه عام.

وقالت الأرصاد الجوية: "يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج".

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج".