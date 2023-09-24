اشتعال النيران بآلية للاحتلال في جلبون شرق جنين

فلسطين اليوم

اشتعلت النيران في آلية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 24-9-2023، باستهدافها بزجاجة حارقة في بلدة جلبون في جنين بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد اشتعلت النيران في آلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بزجاجة حارقة خلال المواجهات المندلعة مع الشبان في بلدة جلبون شرق جنين.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جلبون شرق جنين في وقت سابق.

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فقوعة شمال شرق مدينة جنين.