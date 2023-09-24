ليفربول يهزم وستهام بثلاثية

فلسطين اليوم

حقق نادي ليفربول، مساء اليوم الأحد، فوزا ثمينا على حساب ضيفه وستهام يونايتد بنتيجة 3-1، في مباراة جمعتهما لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقد أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، بعد عرقلته من قبل مدافع وستهام، الدولي المغربي نايف أغرد.

ومن ناحيته، أدرك جارود بوين هدف التعادل لوستهام بحلول الدقيقة 42، وتقدم داروين نونيز لليفربول مجددا، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، ثم أضاف البديل البرتغال ديوغو جوتا الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

جدير ذكره أنه بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطتين من حامل اللقب والمتصدر بالعلامة الكاملة مانشستر سيتي (18 نقطة في ست مباريات).

ويُشار إلى أنه في المقابل، تجمد رصيد وستهام عند 10 نقاط في المركز السابع.