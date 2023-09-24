بلدية الخليل تستنكر محاولة اغتيال عضو مجلسها "فرّاح"

فلسطين اليوم

استنكرت بلدية الخليل، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات ما تعرض له عضو مجلسها البلدي المحامي الأستاذ عبد الكريم فرّاح من محاولة اغتيال، بإطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته.

وأوضحت البلدية، أن هذا الأمر يعد استهدافاً صريحاً مع سبق الإصرار والترصد، من قِبل مجموعة خارجة عن القانون والدين والأخلاق والأعراف.

وأكدّت أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بهذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.

وحذرت البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم.

كما طالبت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل وتوفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها.

وكان قد تعرض عضو المجلس البلدي لمدينة الخليل عبد الكريم فرّاح لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق الرصاص عليه ما أدى لإصابته، كما تم إحراق سيارته.







