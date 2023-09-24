إصابة شاب وفتاة دهساً من قبل مستوطن وسط الخليل

فلسطين اليوم

أصيب شاب وفتاة، مساء اليوم الأحد 24-9-2023، جراء دعسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

أوضح رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية، أن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزاً عسكرياً وصدم متجراً يعود للشاب حمدي يحيى ادعيس (21 عاما) وهو من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، ما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.

وبين أبو مرخية أنه تم نقل المصابيْن إلى مستشفى في الداخل المحتل عام ـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.