إطلاق نار يستهدف كمينًا لجنود الاحتلال شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

استهدف إطلاق نار، مساء اليوم الأحد 24-9-2023، كميناً لجنود الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً مصادر محلية وشهود عيان: فإن إطلاق نار استهدف كمينًا لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

جدير ذكره أنه بشكل يومي يستهدف جنود الاحتلال المواطنين في بلدة عزون والعديد من قرى قلقيلية؛ في محاولة منها لتهجير المواطنين من هذه المناطق وإحلال المستوطنين مكانهم.

ويُشار إلى أنه بشكل شبه يومي يستهدف مقاومون من كتائب سرايا القدس في الضفة حواجز وتجمعات جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة المحتلة.