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بالصور عائلة أبو عمرة تعفو عن السائق الذي دهس ابنها

الساعة 08:10 م|24 سبتمبر 2023
عائلة الطفل أبو عمرة تعفو عن السائق الذي دهس ابنها
عائلة الطفل أبو عمرة تعفو عن السائق الذي دهس ابنها

فلسطين اليوم

عفت عشيرة ابو عمرة، مساء اليوم الأحد، عن السائق المتسبب في دهس ابنهم الطفل عبيدة ابو عمرة من دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب تعليمات من مدير العشائر بالمحافظة الوسطى السيد ابو حمزة سلمان تم استنفار جميع لجان الإصلاح التابعة للعشائر بالمحافظة الوسطى للمشاركة في تشيع جثمان الطفل من مسجد البشير بدير البلح وسط قطاع غزة.

وبدوره، اكد سلمان أنه بعد التواصل مع شيوخ عشيرة أبو عمرة تم السماح لآل ابو كميل بالمشاركة وتشيع جثمان الطفل عبيده إلى مثواه الاخير بمقبرة دير البلح.

كما سمحت عشيرة أبو عمره إلى عائلة ابو كميل لتادية واجب العزاء مع الجاهة المكلفة من مدير العشائر ابو حمزة سلمان، حيث تنازل والد الطفل عن حقه لله و الرسول وعفى عن عائلة أبو كميل.

وأشار سلمان إلى أن هذا ليس بجديد عن عشيرة ابو عمرة اهل الشهداء والجرحى والأسرى بأن تعفو لوجه الله.

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