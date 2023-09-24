فلسطين اليوم

ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرةـ زادت نسبة البحث في الساعات الأخيرة بشكل كبير جداً حول هذا العنوان، وخصوصاً بعد إعلان مركز جامعة الأزهر عن نتيجة القبول للطلاب الجدد للعام 2023-2024.

ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة

وقد أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن نتيجة القبول للطلاب الجدد في التعليم المدمج للعام 2023 - 2024 رسمياً عبر موقعها الإلكتروني عبر الانترنت.

وأكدت الجامعة أنه بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة التعليم المدمج جامعة القاهرة 2023 مباشرة من خلال

ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة، وتعتبر جامعة القاهرة من أكثر الجامعات عراقة في مصر والتي يتوجه لها الكثير من المصريين للدراسة، حيث فتحت الجامعة خلال الأيام الماضية باب التسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المدمج المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنمط التعليم المدمج، حيث لا يشترط السن أو المجموع للالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة.







ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة

ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة، ويعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج.

ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة

ومن مزايا مركز القاهرة أنه يتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي، والدراسات التاريخية وحضارات العالم)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة

كما يقبل مركز التعليم المدمج الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، والطلاب الوافدين. كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

ادخل الآن.. رابط فحص نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة

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