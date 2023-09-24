مقتل شاب في الطيبة بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل شاب، في العشرينيات من عمره، مساء اليوم الأحد، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الطيبة بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، فقد قُتل شاب في جريمة بالطيبة بالداخل المحتل ارتكبت على شارع 444 قرب محطة وقود "دور ألون".

وبدوره، قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بجراحه الحرجة.

وزعمت شرطة الاحتلال، أنها وصلت إلى مكان الجريمة وباشرت التحقيق في ملابساتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي يافة الناصرة بالداخل المحتل، أصيب شخص بجراح متفاوتة في القسم السفلي من جسده من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ويُشار إلى أنه تأتي هذه الجرائم فيما تتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع العربي بالداخل المحتل، إذ ارتفع عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 173 قتيلا بينهم 11 امرأة.