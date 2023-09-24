مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأحد 24-9-2023، على ممتلكات المواطنين، جنوب بيت لحم في الضفة المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: "إن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام" الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا عددا من الزوايا الحديدية ودمروا أسلاكا شائكة تحيط بأراضي خلة النحلة في منطقة خلايل اللوز، تعود لمواطنين من عائلة صويص وعبيات".

وقال بريجية: "إن المستوطنين صعّدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في منطقة خلايل اللوز، وتمثلت بالاعتداء عليهم ورشق منازلهم بالحجارة".