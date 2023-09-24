الإعلام العبري يزعُم: تحذيرات من إطلاق صواريخ من غزة أو الجبهة الشمالية

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 24-9-2023، أن هناك نوايا لدى المقاومة الفلسطينية من إطلاق صواريخ من غزة أو من الجبهة الشمالية "لبنان". بحسب قولها.

وبدروها، قالت القناة ١٤: "إسرائيل" لديها تحذيرات من احتمالية اطلاق صواريخ من غزة أو الشمال من قبل المقاومة الفلسطينية".

كما زعمت بقولها:" هذه المحاولات تأتي؛ لتخريب ما يسمى بعيد "الغفران" وهذا "تعدي للخط الأحمر". وفق وصفها.

ومن جانبه، قال موقع حدشوت العبري : "الجهاد الإسلامي" تستعد لهجمات صاروخية عقب الأحداث في الحرم القدسي". وفق زعم الموقع.

وجاءت هذه التحذيرات بناء على توصيات من "المؤسسة الأمنية" الصهيونية، وخاصة مع ازدياد التوتر في المسجد الأقصى المبارك واقتحام مئات المستوطنين له؛ بمناسبة الأعياد اليهودية.