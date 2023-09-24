مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بفلوريدا

فلسطين اليوم

قتل شابان وطفل في الثالثة من العمر بحادث إطلاق نار، مساء أمس، في مجمع سكني في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مساعد رئيس مكتب عمدة مقاطعة جاكسونفيل جيه دي سترونكو: "إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة دبت بسبب الكلب، ما أسفر عن مقتل الضحايا الثلاثة وإصابة شخص رابع من المجموعة".

ولم يوضح سترونكو عن هويات القتلى لكنه أشار إلى أن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حين أن القتيلين الآخرين والجريح في العشرينات من أعمارهم، ولم يتم التطرق لأي تفاصيل إضافية.

وبحسب شهود العيان الذين تواجدوا في المكان فقد فر شخصان بالسيارة عقب إطلاق النار.