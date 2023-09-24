فلسطين اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، يعود الأهلي المصري اليوم لمباريات دوري أبطال أفريقيا وعينه على تحقيق الفوز والانتصار في مباراته أمام سانت جورح الاثيوبي، ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات من أبطال أفريقيا 2023/2024م، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التى تجرى عبر محركات بحث قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى التى تتحدث عن بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان، لهذا وضعنا لكم هذه المقالة عشاق الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا الان.

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وفي بداية مقالنا الذي خصصناه للحديث عن بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، سنرفق لكم تشكيلة الاهلي أمام سانت جورج في أبطال أفريقيا، فقد استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي أنطوني موديست لعدم قيده في القائمة، ورضا سليم للإيقاف، وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة، وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح لعدم الجاهزية، وكريم فؤاد لأسباب فنية، وشهدت القائمة عودة حسين الشحات وصلاح محسن ومحمود كهربا.

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وبحسب وسائل الاعلام المصرية والقريبة من النادي الأهلي المصري، فإن تشكيل الاهلي المتوقع أمام سانت جورج الاثيوبي في أبطال أفريقيا، في

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني، وخط الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

وخط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا (أو صلاح محسن)، وبعد أن وضعنا لكم في مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان.

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واستكمالا لمقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، فقد جاءت قائمة الاهلي أمام سانت جورج في أبطال أفريقيا بحسب ما أعلن مدرب الاهلي كاملة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.



أما الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وخط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وإمام عاشور وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمدطاهر ومحمد الضوي كريستو وبيرسي تاو.



والهجوم: صلاح محسن ومحمود عبد المنعم "كهربا".





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ويخوض فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، مباراة ضد سانت جورج الإثيوبي، خلال دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الأحد 24-9-2023، على استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق الأهلي حقق لقب دوري الأبطال بالفوز على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-2، في مباراتي الذهاب والإياب للموسم الماضي، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم

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ويعتبر الأهلي حامل اللقب والأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا بواقع 11 لقب، وهناك بشرى سارة للجماهير المصرية بشأن مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 32، حيث سيتم إذاعة المباراتين على القنوات المحلية المفتوحة، لأن مباراتي الذهاب والإياب سيقمان في مصر لأن سان جورج لا يملك ملعبًا جهازًا، وفقًا لقواعد الكاف، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم

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أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، تنقل قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports مباراة الأهلي اليوم على القنوات الفضائية والأرضية المفتوحة، كما ستتيح أون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 عبر صفحتها عبر فيسبوك، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة أون تايم سبورت الفضائي، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا اليوم

- القمر التردد FEC/SR الجودة

- سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

- سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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وضمن مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، بينما في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج الان بث مباشر هنــــــــا