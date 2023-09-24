فلسطين اليوم

زار وفد من الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد24/9/2023م، وزارة التربية والتعليم العالي بغزة

وترأس الوفد الزائر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة التعليمية الدكتور أحمد المدلل إلى جانبه عدد من قيادة الدائرة التعليمية، كان في استقبالهم وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد أبو ندى

وبين د. المدلل أن الزيارة تأتي في إطار تشبيك العلاقة مع المؤسسات التعليمية ،وتعزيز التعاون بين الوزارة والدائرة التعليمية للجهاد بما يخدم الطالب الفلسطيني ويصب في مصلحته .

وسلط المدلل الضوء على عمل الدائرة التعليمية للجهاد ،مستعرضا ملفاتها المركزية وأبرز مهامها والخدمات التى تقدمها للطالب الفلسطينى .

وأكد المدلل على تكاملية العمل مع وزارة التربيةوالتعليم ومديرياتها فى قطاع غزة في ظل معركة الوعي والعمل على صناعة الجيل الإيماني الواعى والثائر رأس حربة المشروع الإسلامي والوطني.

وتناقش المدلل وأبو ندى سبل مجابهة المخططات الصهيونية الساعية لتجهيل الجيل الشاب وأسرلة التعليم خصوصا ما يحدث فى القدس ومحاولة الاحتلال تمرير مؤامرته بأسرلة التعليم فى مدارس القدس وتغيير مناهجها ، مؤكداً على برامج تعزيز الوعي الفكري لدى الطلبة.

وثمن أبو الندى زيارة الدائرة التعليمية لوزارته، مؤكدا على الشراكة مع الكل الفلسطيني في معركة صناعة الوعي وإنشاء جيل مثقف .

وأشاد أبو ندى باهتمام حركة الجهاد الإسلامي بميادين العلم والثقافة،ووضعها الطالب على سلم أولوياتها

كما أكد د.أبو ندى على إصدار تعليماته إلى مديريات التربية والتعليم فى القطاع بتسهيل عمل الأطر الطلابية فى المدارس التابعة للوزارة خاصةً الرابطة الإسلامية .













