في زيارة مفاجئة.."غالانت" يزور غلاف غزة

فلسطين اليوم

ذكرت قناة كان العبرية، ظهر اليوم الأحد24/9/2023م، أن وزير حرب الاحتلال "يؤاف غالانت"، وصل منطقة غلاف غزة في زيارة مفاجئة في ظل التوترات الأمنية على الحدود مع غزة.

ووفقاً للقناة العبرية، قال غالانت في بيان له، "وصلت هذا الصباح إلى غلاف غزة لتلقي نظرة عامة من القادة في الميدان".

وأضاف:"أجريت تقييما للوضع مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس شعبة العمليات".

وبالتزامن مع ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة إضافية".