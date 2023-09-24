الاحتلال يزعم اندلاع 6 حرائق في "غلاف غزة" ويقرر تعزيز قواته

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الأحد24/9/2023م، اندلاع حرائق في مناطق "غلاف غزة" جراء البالونات الحارقة التى تطلق من قطاع غزة.

وبحسب "قناة 13"، فإن 6 حرائق اندلعت منذ ساعات الصباح في "غلاف غزة"، منها حريقين في أحراش "بئيري"، وجرى السيطرة على الحرائق.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال قرر تعزيز قواته في مناطق غلاف غزة خلال فترة عيد الغفران الذي يبدأ الليلة وينتهي فجر الثلاثاء.

يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة تشهد حالة من التوتر، استهدف على اثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.