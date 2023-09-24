خلال التعزية بالشهداء... أمهات شهداء كتيبة جنين يحفظن وصايا الأبناء

فلسطين اليوم

قدم وفد من أمهات شهداء كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، أمس السبت، واجب العزاء لعدد من عوائل الشهداء الذين ارتقوا مؤخراً دفاعاً عن جنين ومخيمها.

وقالت والدة الشهيد فاروق سلامة القائد في سرايا القدس- كتيبة جنين :" إن حضورنا اليوم لمواساة أم الشهيد، فنحن أمهات الشهداء ذقنا مرارة الفقد، ووجودنا مع أم الشهيد للوقوف معها ودعم صمودها، ومواصلة درب أبنائنا الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء لله والوطن"

وبدورها، قالت إحدى أمهات الشهداء خلال تقديمهن واجب العزاء"أننا اليوم جئنا لنهنئ ونبارك لعوائل الشهداء بهذا الاصطفاء الإلهي الذي خص به الله عائلة الشهيد، ولنؤكد أن الجرح واحد والدم واحد".

يذكر أن جنين ودعت خلال الأيام الماضية كوكبة من الشهداء، وهم الشهداء: محمود السعدي (23 عاماً)، ومحمود عرعراوي (24 عاماً)، ورأفت خمايسة (22 عاماً) من مخيم جنين، وعطا موسى (29 عاماً) من قرية مركة، وعبد الله أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، والذين ارتقوا دفاعاً عن شعبنا في وجه العدوان