الخليفي لـ"ميسي": كنا فخورين بك

فلسطين اليوم

رد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على اتهام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم الفريق السابق.

كان ميسي قد صرح في مقابلة عبر برنامج أولجا بشبكة يوتيوب قبل أيام قليلة، بأنه اللاعب الوحيد في منتخب الأرجنتين، الذي لم يلق التقدير الكافي بعد فوزه بكأس العالم الأخيرة في قطر.



وقال الخليفي عبر قناة RMC سبورت "كما رأى الجميع، لقد نشرنا مقطع فيديو، ونحن نحتفل بميسي في التدريبات، كما احتفلنا به بشكل منفرد".

استدرك رئيس النادي الباريسي: "لكن مع كامل الاحترام، فنحن ناد فرنسي، ولم يكن مقبولا أن نقيم حفلة له في الملعب، فالموقف حساس".



وتابع: "يجب أن نحترم البلد الذي هزمه في نهائي كأس العالم، وزملائه في صفوف منتخب فرنسا، وأيضا جماهيرنا".



وأتم ناصر الخليفي: "لكن ميسي، كان ولا يزال لاعبا رائعا، وكنا فخورين بتواجده معنا في الفريق".



ولعب ليو (36 عاما) موسمين بصفوف الفريق الباريسي، قبل أن يرحل بانتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي، لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.