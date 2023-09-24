الاحتلال يخطر بوقف البناء في 17 منزلا و4 بركسات في سلفيت

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد24/9/2023م، بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة، غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس سرطة إبراهيم الخطيب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".

وبين أن مجموع الاخطارات التي تم تسليمها خلال الشهرين الماضيين ولغاية اليوم بلغت 55 اخطارا.

يذكر أن الاحتلال يُخلي سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنها في الأغوار الشمالية بالقوة، بحجة التدريبات العسكرية، ويبقى المواطنون في العراء دون مأوى.