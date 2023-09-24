للمرة الرابعة... الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الساعة 02:07 م|24 سبتمبر 2023
الاعتقال الاداري
الاعتقال الاداري

فلسطين اليوم

جددت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد24/9/2023م، الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من مدينة جنين.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر للأسير محمد ماجد نغنغية المعتقل منذ 8/6/2022.

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.

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