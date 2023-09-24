إحياءً لذكرى المولد النبوي

بالصور الرابطة الإسلامية تنظم احتفالاً في مدرسة شفا عمرو بمحافظة رفح

الساعة 12:14 م|24 سبتمبر 2023
الرابطة الإسلامية تنظم احتفالاً في مدرسة شفا عمرو بمحافظة رفح
الرابطة الإسلامية تنظم احتفالاً في مدرسة شفا عمرو بمحافظة رفح

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم احتفالاً حمل عنوان قبس من نور النبوة وذلك بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف في مدرسة شفا عمرو بمحافظة رفح.

وحضر الاحتفال الداعية "الدكتور محمود عيسى"، مسؤولة ملف المدارس بالإقليم  "الأستاذة أريج عواجة" ، مديرة المدرسة "الأستاذة هدى معمر " ولفيف من كادر الرابطة الإسلامية بالإقليم وطالبات المدرسة.

 وتخلل الاحتفال النشيد الوطني وجولة ميدانية بين الطالبات وتوزيع المسابح الإلكترونية عليهنّ .

وذكر الداعية د. عيسى أننا على بعد أيام قليلة لاستقبال ذكرى عظيمة ومباركة يحبها كل مسلم على وجه الأرض ألا وهي مولد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبين د.عيسى أنّ لا شك أنّ مولد النبي حدث عظيم فأرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ،ولِيقَوم ما اعوج من أخلاق الناس ويعلم الناس الخير ويدلهم عليه.

نوه عيسى إلى أنّ مولد النبي ليس احتفالاً ولا شعارا بل إنما مولده منهج عظيم يجب الاقتداء به .

ودعا عيسى الطالبات إلى أنّ أعظم احتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون بأن نحول أخلاقه وهديه وسيرته إلى واقع عملي في حياتنا مستدلاً بقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها واصفةٍ رسول الله أنّ خلقه القرآن .

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