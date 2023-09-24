البريم: سرايا القدس استهدفت العدو من مسافة صفر في طولكرم

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مصعب البريم، اليوم الأحد، أن المقاومة وبقيادة سرايا القدس استهدفت آليات العدو الصهيوني بشكل مباشر واشتبكت معه من مسافة صفر في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال البريم، في تصريح صحفي: إن "السرايا أطلقت أسماء الشهداء على عبواتها كعبوة سيف١ نسبةً للشهيد سيف أبو لبدة أحد مجددي الاشتباك ومن مؤسسي كتيبة طولكرم وهذا وفاء للشهداء الأطهار".

وأضاف المتحدث، أن سرايا القدس أصبحت رقماً صعباً في المعادلة العسكرية والميدانية في الضفة الثائرة وقرارها بتسليح وإسناد الجيل الفدائي مستمر وفي تطور رغم كل التحديات.

ووجه التحية لشباب فلسطين الثائر بقيادة سرايا القدس كتيبة طولكرم الذين تصدوا لآليات وجيش الاحتلال وحملوا أمانة الدفاع عن مخيم نور شمس وعن شعبهم وأرضهم وأثبتوا أنهم على قدر التحدي.

وتابع البريم: إن "فلسطين تزينت هذا الصباح بالشهداء المشتبكين الذين نزفهم الى علياء المجد والخلود وهم عنوان العزة والإباء والتضحية والواجب دفاعاً عن شعبهم وأمتهم".

واستشهد مواطنان فلسطينيان، صباح اليوم، أصيب جندي "إسرائيلي"، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشاب أسيد فرحان أبو علي "جبعاوي" (21 عاماً)، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس.