الرابطة الإسلامية: الاحتلال يتعمد استهداف جامعة بيرزيت ومسيرتها التعليمية

فلسطين اليوم

أكدت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أن اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن وعدد من أعضاء المجلس، يأتي في سياق العدوان المستمر بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ويثبت مجدداً رغبة الاحتلال في استهداف جامعة بيرزيت وعرقلة مسيرتها الوطنية والتعليمية.

وأكدت الرابطة في بيان صحفي، أن هذا العدوان الغاشم بحق جامعتنا الغراء، واستهداف كوادر الحركة الطلابية بالتهديد والاعتقال، لن يوقف مسيرتنا المستمدة من دماء الشهداء واَهات الأسرى حتى تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

كما أكدت أن الحركة الطلابية ومجلس الطلبة بدورته الحالية "دورة الشهيد الشيخ خضر عدنان" سيبقى على عهده مع الطلبة، وعلى طريق الشهيد خضر عدنان في تحدي العدو ومواجهة السجان، عنواناً لهذه المرحلة، رغم كل الصعاب.