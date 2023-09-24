فلسطين اليوم

نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية، في مثل هذه الأوقات من كل شهر، يبدأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالسؤال والبحث عن، نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية، وذلك عبر الصفحات التي تنشر من خلال تواصلها مع مصادر في وزارة المالية في حكومة رام الله التي غالباً ما تكون أنبائها صحيحة بخصوص الرواتب.

نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية

نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية، الشهر الماضي أعلنت وزارة المالية في رام الله أن نسبة صرف الرواتب لشهر أغسطس 2023 90% دون صرف أي متأخرات، مع بقاء المتأخرات لصالح الموظفين في ذمة الوزارة، تراقب "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات وتطورات نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية.

نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية

نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية، بعد التواصل مع مصادرنا الخاصة حول موعد وصرف نسبة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فإن نسبة الصرف ستكون بين الـ 85%- 90%، وبحد أدنى 2000 شيكل، أما موعد الإعلان عن صرف الرواتب سيكون في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل 2023.





نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية

نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية، ختاماً نكون قد أوضحنا للمتابعين، نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية، مع الإشارة إلى أن النسبة قد تتغير وفق الحالة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية، وبذلك ننهي مقالتنا التي حملت عنوان: نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية.

نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر سبتمبر 2023 وزارة المالية

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