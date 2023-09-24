الاقتصاد تكشف عن سبب غلاء السكر في غزة

فلسطين اليوم

أكد مدير عام السياسيات في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أن سبب غلاء السكر في أسواق قطاع غزة، يعود إلى ارتفاعه عالمياً ورسوم النقل.

وأشار نوفل في تصريح لإذاعة "الأقصى، إلى أن طواقم الوزارة الميدانية، تراقب الأسعار الأساسية على مدار الساعة، وأي تاجر يخالف التسعيرة يتم تحويله للنيابة، لافتاً إلى أن بعض التجار تم تحويلهم على النيابة لعدم التزامهم بالتسعيرة وقيامهم برفع سعر السكر.

وقال نوفل: "هامش الربح للتاجر في السكر محدودة جداً ونسعى قدر لتوفير المخزون والحفاظ على السعر المعقول رغم الارتفاع العالمي"، مبيناً أن حجم استهلاك السكر في قطاع غزة عالي ومعظم ما يتم استيراده من مصر يتم استهلاكه فوراً.

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي محاولة احتكار من قبل التجار بالتواصل مع الوزارة عبر الرقم المجاني.