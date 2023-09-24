خطيب الأقصى: إجراءات الاحتلال في القدس مرفوضة

فلسطين اليوم

أكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، أن الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية المرفوضة في المسجد الأقصى المبارك، تهدف للسيطرة على الأقصى والقدس.

وقال الشيخ صبري في تصريح صحفي: إن "إبعاد المرابطين لن يثني شعبنا عن الرباط والدفاع عن الأقصى".

واقتحم عشرات المستوطنون بقيادة المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال ما يُسمى بـ "عيد الغفران".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 317 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم.

وأظهرت كاميرات المرابطين، مشاهداً من اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال خلال ما يسمى "عيد الغفران".

وانتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ويوم أمس السبت، دعت "منظمات الهيكل" الإسرائيلية لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى عشية ما يسمى بـ "عيد الغفران"، الذي يبدأ مع غروب شمس اليوم، ويتضمن صياماً وتوقفاً شاملاً عن كافة النشاطات حتى مساء يوم الاثنين.

ومنذ سنوات، ارتبط موسم الأعياد اليهودية بتصعيد العدوان على المسجد الأقصى، فخلال هذه الفترة، يزداد عدد المقتحمين، ويتعمدون تنفيذ طقوسهم الاستفزازية بشكلٍ علني، مع محاولات متواصلة لتحقيق مكاسب؛ أبرزها النفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية.