فلسطين اليوم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في محيط وباحات المسجد الأقصى المرابطات المبعدات عن الأقصى من الصلاة والتواجد بمنطقة باب السلسلة، تزامناً مع اقتحامات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك في يوم ما يُسمى بـ "عيد الغفران".

واقتحم عشرات المستوطنون بقيادة المتطرف "يهودا غليك" اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال ما يُسمى بـ "عيد الغفران".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 317 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم.