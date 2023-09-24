الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه وسط حالة صحية خطيرة

فلسطين اليوم

يواصل الأسير كايد الفسفوس من مدينة دورا في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 53 رفضاً لاعتقاله الإداري، في زنازين العزل الانفرادي بسجن عقلان، وسط حالة صحية وصفت بالخطيرة والمتدهورة.

وتبقي إدارة سجون الاحتلال على اعتقال الأسير "الفسفوس" في زنازين عزل سجن عسقلان، وسط معاملة قاسية وضغط وتنكيل، كما تمنع نقله إلى المستشفى.

وتتمثل مطالب الأسير كايد الفسفوس، بوقف اعتقاله الإداري التعسفي، وتحديد سقف زمني لاعتقاله.

والأسير "الفسفوس" يبلغ من العمر (34 عامًا) من الخليل، وأعاد اعتقاله في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وخاض الأسير "الفسفوس" إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر مايو/ أيار، وبداية يونيو/ حزيران المنصرم، استمر 9 أيام، كما خاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لـ 131 يومًا، وكذلك عام 2019.