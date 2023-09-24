تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد

فلسطين اليوم

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تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد، تشهد تشكيلة ريال مدريد الإسباني غيابات عدة في اللاعبين الأساسيين أبرزهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وايدير ميليتاو، بينما شهدت التدريبات عودة التركي أردا جولر بعد أن عانى من إصابة أجلسته في غرف العلاج لمدة ما يقارب من الشهري، الأمر الذي يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد، قد تشهد تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تغييرات عدة خلال لعب مباراة الديربي ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد، إذ يمكن أن يقحم توني كروس ولوكا مودريتش معاً بسبب خبرتهما في لعب مثل هذه اللقاءات المهمة في الدوري، لذا يبحث عشاق ريال مدريد عن تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد، حراسة المرمى كيبا أريزابالاجا، خط الدفاع، لوكاس فاسكيز – دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – فران جارسيا، أما خط الوسط فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام – توني كروس، بينما في خط الهجوم رودريجو جويس – خوسيلو

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد، من المقرر أن تبث المباراة على قناة beIN Sports HD 3، بينما يعلق على المباراة المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي، وبهذا القدر ننهي مقالتنا التي حملت عنوان: تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري القنوات الناقلة لديربي مدريد.