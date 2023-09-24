الرابطة الإسلامية تشرع بتوزيع 150 كتاب لغة إنجليزية في مدارس قطاع غزة

فلسطين اليوم

شرعت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتنفيذ مبادرة خدماتية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ،وتضمت المبادرة توزيع 150 كتاب لغة إنجليزية، وذلك في مدارس الثانوية بمحافظات قطاع غزة.

جاءت المبادرة لتقديم يد العون للطلبة المتعففين والتخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني عامة والطلبة على وجه الخصوص

وبدورها قالت مسؤولة ملف المدارس في قطاع غزة الأستاذة نـداء عـابـد:” إن هذه المبادرة تأتي في إطار حفظ حقوق الطلبة باستكمال مسيرتهم التعليمية،مشيرةً إلى أن الرابطة الإسلامية ستقدم حُقبة من الأنشطة الخدماتية للطالب الفلسطيني خلال العام الدراسي الجديد لدعمه بالوصول إلى أعلى درجات التميز والابداع".

وأكدت عـابـد أن الرابطة الإسلامية ستبقى إلى جانب الطلبة تتحسس احتياجاتهم وتلبي مطالبهم وتدعم مسيرة تفوقهم.

وبدورهنَّ عبرت الطالبات المستفيدات من المبادرة الخدماتية عن شكرهنَّ وتقديرهنَّ للرابطة الإسلامية اتجاه ما تقوم به من خدمات طلابية.



