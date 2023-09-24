"إسرائيل" تُهنئ السعودية بعيدها الوطني.. هل وقعتا اتفاقية التطبيع؟

فلسطين اليوم

هنأت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي المملكة العربية السعودية في عيدها الوطني الـ 93، وسط أنباء عن تسارع التطبيع بين الجانبين.

وقالت خارجية الاحتلال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نتقدّم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية، "ملكاً" وحكومة وشعبا، بحلول اليوم الوطني الـ93.

وأَضافت: "يعيده عليكم بالخير والبركة، في ظل الأمن والأمان والازدهار، مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة".

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من على منبر الأمم المتحدة الجمعة، إن (إسرائيل) والسعودية على "عتبة" إقامة "سلام تاريخي" وفق قوله، مذكراً بتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية عام 2020.

وجاء تصريح نتنياهو بالتزامن مع تأكيد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن السعودية "تقترب كلّ يوم أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

ولا تقيم "إسرائيل" والسعودية علاقات دبلوماسية، رغم تزايد الاتصالات منذ العام 2020 مع تطبيع العلاقات بين "تل أبيب"وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، في إطار ما يسمى "اتفاقات أبراهام".

وأكد نتنياهو، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع السعودية في الأشهر القليلة المقبلة، وإلا فإنه سيتأجل لعدة سنوات.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "سي إن إن"، اعتبر نتنياهو أن "بإمكان السعودية الاستفادة من "السلام"، معرباً عن اعتقاده بأن المملكة ارتكبت خطأً في عدم الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وإبقاء أنفسهم خارجها".

وأكد أن الأمر ليس مقايضة، في إشارة إلى أن التطبيع ليس مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين. على حد تعبيره.

لكن لم يؤكد الطرفان حول توقيع اتفاقية تطبيع بشكل رسمي، وما يدور سعي من الجانبين.