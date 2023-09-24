فلسطين اليوم

استهدف مجاهدي سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الاحد، بعبوة ناسفة آلية عسكرية لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت السرايا، في بيان، أن الانفجار ألحق أضرار مادية مباشرة في الآلية.

واندلعت اشتباكات في المخيم، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وزارة الصحة الفلسطينية، من جهتها، أفادت، بـاستشهاد الشابين أسيد أبو علي (21 عاماً) و عبد الرحمن أبو دغش (32 عاماً) بعد إصابتهما بالرصاص في الرأس، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم.